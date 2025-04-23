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الإمارات تدين الهجوم “الإرهابي” على سياح في الشطر الهندي من كشمير

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أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحا في بالشطر الهندي من كشمير الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء الثلاثاء بيانا عن وزارة الخارجية جاء فيه أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

واستهدف الهجوم سياحا في باهالغام الواقعة على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الرئيسية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة ذات الغالبية المسلمة تشهد تمردا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، مثل الهند.

هت/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية