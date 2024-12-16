الإمارات تدين قرار إسرائيل التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل

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ندّدت دولة الإمارات بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة القرار “يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أوردته الوكالة مساء الأحد “حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية”.

وأعربت الوزارة عن “رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

هت