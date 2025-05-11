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الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

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رحّب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ الشيخ عبدالله أشاد بـ”الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد، كما أثنى على مساعي البلدين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا ثقته في حرص البلدين وحكمتهما في الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة”.

وأكد “العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من الهند وباكستان”، وأن “الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى لبناء جسور الثقة وإحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين في الاستقرار والتنمية والازدهار”.

وبعد هجمات دموية استمرّت عدّة أيام بين باكستان والهند تضمنت قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ، اتفقت الدولتان النوويتان السبت على “وقف فوري لإطلاق النار” أعلنه ترامب.

وتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير في 22 نيسان/أبريل، حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

هت/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية