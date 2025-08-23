The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات إلى تشاد للتصدي لوباء الكوليرا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أرسلت الإمارات 30 طنا من المواد الطبية والأدوية العاجلة إلى تشاد للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأكّد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري أن الإمارات، بقيادة الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “تواصل التزامها الإنساني الدولي في مواجهة التحديات الصحية المختلفة أينما كانت، من خلال وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة في مختلف دول العالم”، وفق “وام”.

م ل/

