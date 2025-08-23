الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات إلى تشاد للتصدي لوباء الكوليرا

أرسلت الإمارات 30 طنا من المواد الطبية والأدوية العاجلة إلى تشاد للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأكّد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري أن الإمارات، بقيادة الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “تواصل التزامها الإنساني الدولي في مواجهة التحديات الصحية المختلفة أينما كانت، من خلال وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة في مختلف دول العالم”، وفق “وام”.

