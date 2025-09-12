الإمارات تسلم مطلوبين اثنين للسلطات السويدية

سلّمت وزارة الداخلية الإماراتية، متهمَين مطلوبَين إلى السلطات في مملكة السويد، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ويعد المتهمان من “أبرز المطلوبين للسلطات السويدية بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بشكل غير قانوني”، بحسب الوكالة الرسمية.

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمهما، تأكيدا على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية.

وسلّمت الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من المطلوبين لدول أوروبية.

ففي تموز/يوليو، سلّمت شرطة دبي ثلاثة من كبار المتورطين في جرائم دولية من بينها الاجار بالبشر للسلطات البلجيكية ،كما سلّمت للسلطات الفرنسية شخصين مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

