الإمارات تسلّم مطلوبيْن دولييْن إلى فرنسا وبلجيكا

afp_tickers

1دقيقة

سلّمت وزارة الداخلية الإماراتية مطلوبَين دوليين إلى كل من فرنسا وبلجيكا، بعدما ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض عليهما، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأوضحت “وام” أنه تم توقيفهما استنادا إلى نشرات حمراء صادرة بحقهما من الشرطة الدولية (إنتربول).

ويُعد أحدهما من أبرز المطلوبين لدى السلطات الفرنسية بتهمة الاتجار بالمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في دول أوروبية، وكان يشغل دور المساعد الرئيس لقائد هذه الشبكة.

أما الآخر، فيُعتبر من أبرز المطلوبين لدى السلطات البلجيكية في القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ومتورط مع عصابة إجرامية تنشط داخل بلجيكا.

م ل/كام