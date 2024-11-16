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الإمارات تطوّر أول نموذج “تشات جي بي تي” للمجتمع الزراعي

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أعلنت الإمارات السبت أنها تعمل على تطوير أول نموذج من أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة  “تشات جي بي تي” في العالم مخصصة للمجتمع الزراعي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر “كوب29”.

ويُطلق على الأداة اسم “CHAG” (تشاغ) للدمج بين Chat وAg، وهي متاحة بالكامل للمستخدمين وتعتمد على حصيلة أكثر من 50 عاما من بيانات الأبحاث.

ومن المتوقع أن تُحدث الأداة تحولا جذريا في حياة المزارعين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا أولئك الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية مريم بنت محمد المهيري.

بور/

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