الإمارات تقول إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بمسيّرة

afp_tickers

1دقيقة

قالت الإمارات فجر الثلاثاء إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بهجوم بمسيّرة، ما أدى إلى أضرار دون تسجيل أي إصابات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم “يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين”. وشدّدت الوزارة على أن “استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية”.

ولم يشر البيان إلى النقطة التي أُطلقت منها المسيّرة، لكنه حضّ السلطات المحلية على “التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

بور