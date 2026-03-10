The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تقول إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بمسيّرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قالت الإمارات فجر الثلاثاء إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بهجوم بمسيّرة، ما أدى إلى أضرار دون تسجيل أي إصابات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم “يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين”. وشدّدت الوزارة على أن “استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية”.

ولم يشر البيان إلى النقطة التي أُطلقت منها المسيّرة، لكنه حضّ السلطات المحلية على “التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

بور

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية