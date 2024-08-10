الإمارات تنضمّ إلى الدعوة لاستئناف محادثات الهدنة في غزة

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انضمّت الإمارات إلى الدعوة الموجهة من جانب قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في قطاع غزة.

وحضّت وزارة الخارجية في بيان “الأطراف المعنية على الاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 آب/أغسطس 2024” مشيرةً إلى أن “الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم”.

وأعربت عن “أملها بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف”.

وعبّرت الإمارات عن “تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأسوية في قطاع غزة”.

ودعا أمير قطر ورئيسا الولايات المتحدة ومصر في بيان مشترك الخميس، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو القاهرة الأسبوع المقبل لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

أم/