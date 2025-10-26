الإمارات تهنئ كاثرين كونولي بفوزها في الانتخابات الرئاسية في ايرلندا

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى كاثرين كونولي لمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية ايرلندا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى كونولي.

وفازت المرشحة اليسارية المستقلة كونولي في الانتخابات الرئاسية في ايرلندا التي جرت الجمعة، حاصدة أكثر من 63 في المئة من الاصوات، بحسب نتائج رسمية صدرت السبت. وحققت كونولي فوزا كبيرا على منافستها الوسطية هيذر همفريز التي لم تنل سوى 29,5 في المئة من الاصوات.

وستخلف كونولي مايكل هيغينز البالغ 84 عاما والذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ العام 2011.

