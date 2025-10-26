The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تهنئ كاثرين كونولي بفوزها في الانتخابات الرئاسية في ايرلندا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى كاثرين كونولي لمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية ايرلندا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى كونولي.

وفازت المرشحة اليسارية المستقلة كونولي في الانتخابات الرئاسية في ايرلندا التي جرت الجمعة، حاصدة أكثر من 63 في المئة من الاصوات، بحسب نتائج رسمية صدرت السبت. وحققت كونولي فوزا كبيرا على منافستها الوسطية هيذر همفريز التي لم تنل سوى 29,5 في المئة من الاصوات.

وستخلف كونولي مايكل هيغينز البالغ 84 عاما والذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ العام 2011. 

هت

