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الإمارات تهنئ ملك المغرب لمناسبة نجاح عمليته الجراحية

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء الأحد أنّ الشيخ محمد “سأل المولى عز وجل أن ينعم على جلالته بالشفاء العاجل”.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.

هت/دص

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