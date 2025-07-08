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الإمارات ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوراسي عالميا

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أكّد وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبنيوف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل محطة استراتيجية مهمة في التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وقال سليبنيوف في تصريح لـ”وام”، إن الإمارات تُعد أبرز الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إذ ارتفعت حصتها في إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2 بالمئة، ما يجعلها ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين له على مستوى العالم.

وأشار إلى أن حجم صادرات الاتحاد إلى الإمارات ارتفع أكثر من أربع مرات خلال العامين الماضيين، في حين زادت صادرات المنتجات الإماراتية إلى أسواق الاتحاد بنسبة تجاوزت 50 بالمئة، مؤكدا أن هذا النمو المتسارع يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

م ل/

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