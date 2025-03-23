الإمارات في صدارة الدول ذات المعدلات المنخفضة بمرض السل

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الدولة الخليجية تعد من الدول ذات المعدلات المنخفضة بمرض السلّ.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي “نتيجة الإستراتيجيات والبرامج الوقائية الفعّالة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، للحد من انتشار هذا المرض والسيطرة عليه”، على غرار توحيد طرق الترصد وتطوير نظام متابعة فعّال، وتوفير أدوية السل بصورة مستمرة، كما التطعيم الوقائي للأطفال عند الولادة.

وتحتفل الدول والمنظمات الصحية سنويا باليوم العالمي للسل في 24 آذار/مارس من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “نعم! يمكننا القضاء على السل .. الالتزام، الاستثمار، التنفيذ”.

وشاركت دولة الإمارات في إقرار الإستراتيجية الإقليمية على مستوى شرق المتوسط للقضاء على السل، كما تواصل دعم الجهود الدولية في العمل والبحث العلمي وإيجاد الحلول وأفضل الوسائل والأدوية المبتكرة.

ويتضمن ذلك تسريع اعتماد الفحوصات التشخيصية السريعة والعلاجات الحديثة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين نظام الرعاية الصحية، لإنهاء مرض السل بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن دحر المرض.

بور