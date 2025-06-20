الاتحاد الأوروبي: مؤشرات على انتهاك إسرائيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد

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بروكسل (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن دائرة العمل الخارجي الأوروبية، ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أفادت يوم الجمعة بوجود مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد.

واستنادا إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة “توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستُخل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.