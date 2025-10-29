الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة

afp_tickers

2دقائق

دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء “مختلف الأطراف” في غزة إلى “احترام وقف إطلاق النار”، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة التي أودت بأكثر من مئة شخص.

وقالت ريبيرا، وهي مسؤولة عن سياسة المنافسة، في منشور عبر منصة اكس “نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات”.

وقال الناطق باسم الطاقم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني “نُجدّد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، الى مواصلة احترام وقف إطلاق النار”.

وأضاف “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار”.

وواجهت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، المنقسمة بشدة حول قضايا الشرق الأوسط، صعوبة في ممارسة تأثير كبير منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء العمل مجددا بوقف اطلاق النار في غزة بعد شنّه سلسلة ضربات على “عشرات” الأهداف، ردا على مقتل جندي.

وبحسب الدفاع المدني في غزة، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 100 شخص.

اوب/رك/ب ق