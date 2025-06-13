الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف بالشرق الأوسط إلى ضبط النفس

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بروكسل (رويترز) – دعا قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تحث أوروبا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد فورا، والامتناع عن الرد. أصبح التوصل إلى حل دبلوماسي حاليا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان “لا تزال الدبلوماسية أفضل سبيل للمضي قدما، وأنا على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد”.

كما دعا أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل الحكومات الوطنية للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر منصة إكس إلى ضبط النفس.

شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة قائلة إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين في بداية عملية مطولة لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

وتعهدت إيران برد قاس. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن طهران أرسلت أكثر من 100 طائرة مسيرة صوب إسرائيل تم اعتراض العديد منها بالفعل.