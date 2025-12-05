الاتحاد الأوروبي يغرّم إكس 120 مليون يورو والولايات المتحدة تندّد

afp_tickers

6دقائق

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك لخرقها قواعده الرقمية، ما أثار رد فعل أميركيا غاضبا.

واعتُبر التحقيق الأوروبي الرفيع المستوى بحق منصة التواصل الاجتماعي اختبارا لعزيمة الاتحاد لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى. لكن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس حذّر حتى قبل الإعلان عن الغرامة من “مهاجمة” الشركات الأميركية وفرض “رقابة” عليها.

وبعد ساعات من إعلان بروكسل عن الغرامة، انضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الحملة.

وقال روبيو في منشور على إكس إن “الغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضتها المفوضية الأوروبية ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية”.

وأضاف الوزير أن “عصر الرقابة على الأميركيين عبر الإنترنت قد انتهى”.

هذه أول غرامة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

وقالت المفوضية في بيان إن إكس انتهكت التزام الشفافية الذي يفرضه قانون الخدمات الرقمية.

وأضافت أن الخروق تشمل التصميم الخادع لـ”العلامة الزرقاء” للحسابات التي يُفترض أنه تم التحقق منها، وعدم توفير إمكان الوصول إلى البيانات العامة للباحثين.

وقالت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين للصحافيين “هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة”، رافضة اتهامات واشنطن باستهداف المنصة.

واعتبر فانس في منشور الخميس على منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يدعم حرية التعبير وليس مهاجمة الشركات الأميركية”، وتفاعل معه ماسك قائلا “هذا موضع تقدير كبير”.

– “خداع” –

فرضت المفوضية الغرامة بعدما خلصت في تموز/يوليو 2024 إلى أن منصة ماسك الاجتماعية انتهكت القواعد الأوروبية. واستهدف المنصة أول تحقيق رسمي للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية في كانون الأول/ديسمبر 2023.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التغييرات التي طرأت على نظام العلامات الخاص بالمنصة بعد استحواذ ماسك عليها عام 2022 تعني أن “أي شخص يمكنه الدفع” للحصول على شارة التوثيق، من دون أن تقوم إكس “بالتحقق بشكل فعال ممن يقف وراء الحساب”.

وقالت المفوضية في بيانها إن “هذا الخداع يعرّض المستخدمين لعمليات احتيال، منها عمليات احتيال من خلال انتحال الشخصية، فضلا عن أشكال أخرى من التلاعب من قبل جهات خبيثة”.

وأضافت أن إكس لم تتوخ الشفافية بدرجة كافية بشأن إعلاناتها ومنح الباحثين إمكان الوصول إلى البيانات العامة بما يتماشى مع قواعد قانون الخدمات الرقمية.

وتتواصل التحقيقات بحق إكس بشأن تعاملها مع انتشار المحتوى غير القانوني والتلاعب بالمعلومات.

– “تحويل الأقوال إلى أفعال” –

ويمنح قانون الخدمات الرقمية الاتحاد الأوروبي سلطة تغريم الشركات بما يصل إلى ستة في المئة من إيراداتها السنوية العالمية، وفي حالة إكس كان بإمكان الاتحاد احتساب الغرامة على مجمل مداخيل إمبراطورية ماسك التجارية التي تشمل شركة تيسلا.

واستقرت بروكسل على ما يمكن القول إنه مبلغ معتدل، وقالت فيركونين للصحافيين إن المبلغ “متناسب” مع الانتهاكات التي ارتكبتها المنصة.

وقالت مفوضية التكنولوجيا “لا نسعى لفرض أقصى الغرامات”، مضيفة “نسعى لضمان تطبيق تشريعاتنا الرقمية. من يلتزم بقواعدنا لن يغرّم، الأمر بهذه البساطة”.

وأكدت المسؤولة أن الغرامة تتعلق بجزء من “تحقيق واسع النطاق” ومستمر بحق منصة إكس.

أبدت واشنطن استياءها من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا. وتحضّ استراتيجية جديدة للأمن القومي، أصدرتها إدارة ترامب الجمعة، أوروبا على “التخلي عن تركيزها الفاشل على التضييق التنظيمي”.

وأشادت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية آن لوهينان بقرار الاتحاد الأوروبي “التاريخي”، قائلة إنه “بمعاقبة إكس، تُظهر أوروبا قدرتها على تحويل الأقوال إلى أفعال”.

وقال وزير الشؤون الرقمية الألماني كارستن فيلدبرغر إن القواعد الرقمية للاتحاد “تنطبق على الجميع، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه”.

بالتوازي مع فرض المفوضية غرامة على إكس، أعلنت أنها قبلت التزامات من جانب منصة تيك توك لمعالجة المخاوف بشأن نظامها الإعلاني.

لكن المنصة الصينية لا تزال تخضع للتحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية في قضايا أخرى.

يك/ح س/ب ق