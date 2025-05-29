الافراج عن رجل دين إيراني موقوف في السعودية (وسيلة اعلام إيرانية)

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أفرجت السعودية عن رجل دين إيراني أوقف الاثنين بعدما وجه انتقادات قوية للمملكة على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيسنا.

وأوضحت الوكالة “أفرج عن غلام رضا قاسميان وهو في طريقه إلى إيران بعد متابعة من المسؤولين الإيرانيين”.

وفي شريط مصور انتشر كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهم قاسميان الحكومة السعودية بتحويل مكة إلى “مكان للقمار ومراكز فجور وحفلات فاحشة”.

ولم تؤكد السلطات السعودية عملية التوقيف.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ندد عبر منصة اكس “بشكل قاطع بأي محاولة للإضرار بالوحدة الإسلامية، وخصوصا خلال أجواء الحج الروحانية”، لكن من دون الإشارة إلى قضية رجل الدين.

واستأنفت إيران والمملكة العربية السعودية علاقاتهما في آذار/مارس 2023 بموجب اتفاق أتى بوساطة صينية أنهى قطيعة دبلوماسية بدأت في كانون الثاني/يناير 2016.

وقطعت الرياض علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية بعد تظاهرات أدت الى إحراق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، عقب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وأضاف عراقجي “نحن مصرون على عدم السماح لأي أحد بالمس بعلاقاتنا الأخویة مع جيراننا”، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

من جهته طالب المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانقير الثلاثاء بإطلاق سراحه، معتبرا توقيفه “غير مبرّر وغير قانوني”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ تصريحاته تعكس آراءه الشخصية.

اب/غ ر/غد