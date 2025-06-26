الاقتصاد الأميركي يسجّل انكماشا أكبر من المتوقع في الربع الأول (رسمي)

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سجّل الاقتصاد الأميركي انكماشا تجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بحسب بيانات حكومية صدرت الخميس، في ظل تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات أكثر من المتوقع.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي بلغ 0,5 في المئة في الربع الأول من العالم، بحسب وزارة التجارة، مقارنة مع زيادة بنسبة 2,4 في المئة في الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وجاءت البيانات بعد ارتفاع في الواردات نتج من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام. فقد قامت الشركات بتخزين البضائع مستبقة الرسوم التي تستهدف معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وخصوصا السلع من الصين.

والواردات تُطرح في عملية احتساب الناتج المحلي الإجمالي.

لكن وزارة التجارة قالت إن المراجعة التي أُجريت الخميس عكست في الأساس “تخفيضات في تقديرات إنفاق المستهلكين والصادرات”.

وأضافت أن هذا الأثر قابله جزئيا خفض في تقديرات الواردات.

وبينما تراجع ترامب أو أرجأ بعضا من ضرائبه الاشد قسوة وسط استمرار المفاوضات التجارية، يقترب الموعد النهائي في تموز/يوليو لتطبيق ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات ما يزيد من حالة الغموض في الاقتصاد.

بيس/لين-غد/ب ق