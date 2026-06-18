الاقتصاد الكوبي بحاجة إلى “تغييرات عاجلة” لتجاوز الأزمة (الرئيس)

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

لاحظ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في خطاب أمام قادة الحزب الشيوعي تم بثّه الخميس أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى “تغييرات عاجلة” لتجاوز أزمة كبيرة فاقمها الحصار الأميركي على النفط.

وقال دياز كانيل للمكتب السياسي لحزبه إن “الوضع يستدعي تغييرات عاجلة وضرورية” في إقراره الأكثر صراحة حتى الآن بالحاجة إلى إصلاح النموذج الشيوعي الذي تتبناه كوبا.

وأشار إلى الصين وفيتنام كنموذجين محتملين لفتح الاقتصاد الكوبي أمام العالم بهدف “خلق الثروة الاقتصادية وتوزيعها بشكل عادل”.

جاءت تصريحات دياز كانيل خلال اجتماع تمّت الدعوة إليه لتسريع الإصلاحات الهادفة لدعم القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات من ملايين الكوبيين الذين فروّا من الأزمة إلى خارج البلاد.

وقال دياز كانيل إن بعض الإصلاحات “لن تحظى بتوافق تام لكن لا يمكن تأجيلها”.

وأضاف “عندما تصبح حياة الناس بهذه الصعوبة”، يتحمّل الحزب الشيوعي والحكومة مسؤولية “تغيير ما يتعيّن تغييره” بدلا من محاولة تفسير الأزمة.

ودفع الحظر النفطي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير اقتصاد كوبا الذي كان يعاني أساسا من ركود شديد إلى حافة الانهيار، في ظل انقطاعات للكهرباء تستمر أحيانا أكثر من 30 ساعة فضلا عن نقص في الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية.

وبينما اختارت هافانا الإلقاء باللوم في صعوباتها على حصار تجاري أميركي متواصل منذ أكثر من ستة عقود والحظر الأخير، أقرّ دياز كانيل بوجود “عقبات لا تأتي من الخارج ولا من الحظر”.

وأشار في هذا الصدد إلى “البطء والبيروقراطية والمعايير التي تعرقل حركة أولئك الراغبين في الإنتاج” إلى جانب “قرارات يتعيّن علينا تأجيلها”.

واعتُبرت الإصلاحات على نطاق واسع محاولة يائسة لمنع انهيار الاقتصاد.

لكن ما زال غير واضح إن كانت سترضي دونالد ترامب الذي يضغط لتغيير قادة كوبا ونموذجها الاقتصادي في آن واحد.

جب-كب/لين/ب ق