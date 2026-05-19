البحرين تعلق دخول الوافدين من 3 دول أفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا

القاهرة 19 مايو أيار (رويترز) – أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء أنها قررت تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات قولها “تم تحديث إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي للمسافرين القادمين من الدول المذكورة، بحيث يُعلَّق دخول القادمين مباشرة منها، إضافة إلى المسافرين الذين سبق لهم التواجد فيها خلال الثلاثين يوما الماضية لوصولهم لمملكة البحرين”.

وأشارت إلى أن “العمل بإجراءات تعليق دخول المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين ستستمر لمدة 30 يوما بدءا من اليوم، وستخضع للمراجعة المستمرة، كما سيتم تحديث قائمة الدول بحسب المستجدات ووفق معايير تتعلق بمدى انتشار فيروس الإيبولا في تلك الدول”.

وعبرت منظمة الصحة العالمية اليوم عن قلقها البالغ إزاء سرعة تفشي فيروس إيبولا وحجمه، مع زيادة عدد الحالات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)