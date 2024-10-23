البدء بإجلاء 100 ألف شخص تحسبا لمرور إعصار في الهند

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بدأت السلطات في ولاية البنغال الغربية الهندية الأربعاء بإجلاء آلاف السكان من ساحل البلاد الشرقي، تحسبا لوصول إعصار قوي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار دانا سواحل ولاية البنغال الغربية وأوديشا حيث يعيش نحو 150 مليون شخص، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية.

وقدر المصدر أن يصل الإعصار إلى اليابسة مساء الخميس بالقرب من بوري، وهي منتجع سياحي شهير.

وقال الوزير في حكومة البنغال الغربية بانكيم شاندرا هازرا لوكالة فرانس برس إن “السلطات بدأت بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص يقيمون في مناطق ساحلية”.

وأفاد بصدور تعليمات بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في تسع مناطق بالولاية حتى الأحد.

وأوصت هيئة الأرصاد الجوية الهندية الصيادين بعدم النزول إلى البحر، بينما ألغت السلطات في أوديشا حوالى 200 رحلة بالقطار، بحسب وسائل إعلام محلية.

كذلك، طلب من السياح في المناطق الساحلية بهاتين الولايتين مغادرة المنتجعات الساحلية والتوجه إلى مكان آمن.

أفاد المتحدث باسم شركة قطارت محلية كوشيك ميتيا وكالة فرانس برس بـ “توافد السياح إلى محطة بوري” لمغادرة المدينة.

ومن الشائع تشكل الأعاصير في شمال المحيط الهندي.

في أيار/مايو، أودى الإعصار ريمال بحياة 48 شخصا على الأقل في الهند، بحسب حصيلة رسمية.

أدى تحسن توقعات الأرصاد الجوية وعمليات الإجلاء الاستباقية إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الأعاصير في السنوات الأخيرة، لكن العلماء يحذرون من أن العواصف أصبحت أكثر قوة بسبب التغير المناخي.

ستر/ريم/غ ر