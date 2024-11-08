البرتغالي جارديم مدربا للعين الإماراتي خلفا لكريسبو

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تعاقد العين الإماراتي ثامن الدوري الإماراتي لكرة القدم، مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم حتى تموز/يوليو 2025، خلفا للأرجنتيني هرنان كريسبو المقال من منصبه بسبب سوء النتائج، وفقا لما أعلن الجمعة.

وأكد العين عبر منصة “إكس “التعاقد مع جارديم حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة من 15 حزيران/يونيو حتى 13 تموز/يوليو.

وسيعود جارديم (50 عاما) إلى الدوري الإماراتي بعدما سبق أن قاد شباب الأهلي للفوز بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه خلال موسم 2022-2023، قبل أن يرحل إلى الريان القطري الذي فسخ تعاقده معه في حزيران/يونيو الماضي قبل عام من انتهائه.

وسبق للمدرب البرتغالي قيادة فرق عدة أبرزها أولمبياكوس اليوناني (2012-2013) وسبورتينغ (2013-2014) وموناكو الفرنسي (2014-2019) والهلال السعودي (2021-2022).

ويتوجب على جارديم في مهمته الجديدة إعادة بطل آسيا للمنافسة على البطولات بعد بداية موسم سلبية.

ويحتل العين المركز الثامن في الدوري برصيد 8 نقاط وبفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، والمركز الثاني عشر الأخير في المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة الذي يدافع فيه عن لقبه برصيد نقطة بعد تعادل وثلاث هزائم، كان آخرها أمام النصر السعودي 1-5 الثلاثاء والتي عجلت في إقالة كريسبو.