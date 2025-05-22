البرلمان الاوروبي يقر فرض رسوم اضافية على الاسمدة الروسية اعتبارا من تموز/يوليو

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أقر البرلمان الأوروبي الخميس فرض رسوم إضافية على ملايين الأطنان من الأسمدة المستوردة من روسيا إلى أوروبا سنويا، رغم مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية.

واعتمد النص بأغلبية 411 صوتا ومعارضة 100 صوت وامتناع 78 عن التصويت.

واعتبر الكرملين الخميس أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه الرسوم الإضافية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية “في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعرا وأقلّ جودة”، مشيرا إلى أن “الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم” في إلحاق الأذية بمصالحهم.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجا بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات.

وأعلنت النائبة الأوروبية اللاتفية إينيس فايدير انه بعد أكثر من ثلاث سنوات على غزو أوكرانيا، علينا أن نتوقف عن “تغذية آلة الحرب التي يستخدمها فلاديمير بوتن” و”الحد من اعتماد المزارعين الأوروبيين على الأسمدة الروسية”.

وعلى الدول الأعضاء الموافقة نهائيا بشكل رسمي على مشروع القانون، بعد أن أيدت الفكرة سابقا.

لكن هذه الخطوة لا تلقى استحسانا في أوساط المزارعين.

ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، أوضحت جمعية المزارعين الأوروبية “كوبا-كوغيكا” أن استخدام الأسمدة الروسية كان “الأكثر تنافسية من حيث السعر بفضل الوسائل اللوجستية المتينة” لتزويد الاتحاد الأوروبي بها.

كما تعتزم بروكسل فرض هذه الرسوم لمنع التصدير غير المباشر للغاز الروسي المستخدم في إنتاج الأسمدة.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنتاجه من الأسمدة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا من قطاع صناعة الأسمدة في الاتحاد.

واعلنت تيفاني ستيفاني من شركة يارا النروجية لتصنيع الأسمدة أن “الوقت ينفد. لقد طالبنا باتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات”.

لكنها أقرت بأن مخاوف المزارعين “مشروعة”.

– “معاقبة المزارعين” –

أمام الاتحاد الأوروبي مهمة شاقة لطمأنة المزارعين الغاضبين من الأعباء الإدارية وتراجع الإيرادات وما يعتبرونه منافسة غير عادلة من منافسين أجانب أقل تنظيما.

حذّرت كوبا-كوغيكا من أن الرسوم الجمركية قد تكون “مضرة” بالقطاع الزراعي مضيفة أنه “يجب ألا يصبح المزارعون الأوروبيون ضحايا”.

اتهم مزارع في وسط بلجيكا يدعى أموري بونسليه الاتحاد الأوروبي بإلحاق الضرر بالقطاع.

بعد رشّ سماد النيتروجين على حقله في بيرلوز – الذي يشتريه من تاجر في غنت دون معرفة مصدره – قال مزارع الحبوب والشمندر إنه “لا يفهم فكرة الاتحاد الأوروبي في معاقبة مزارعيه”.

وأضاف “نخسر المال بسبب هذه القرارات الأوروبية التي تعاملنا كأرقام لا قيمة لنا”.

واقترح الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على الواردات من شمال افريقيا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو ونيجيريا لتخفيف الضغط على الأسعار، من بين تدابير تخفيفية أخرى في حال حدوث صدمة في الأسعار.

أشارت ستيفاني من شركة يارا إلى تقديرات تُشير إلى أنه مع فرض رسوم جمركية على الواردات الروسية، سترتفع أسعار الأسمدة بما يتراوح بين 5 و10 دولارات للطن “بسبب تكاليف مختلفة في الوسائل اللوجستية”.

تتفاوت الأسعار لكن سعر طن السماد النيتروجيني يبلغ حاليا حوالي 400 دولار.

ادك/ليل/لين