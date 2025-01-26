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البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 فبراير

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن الترتيب بين لبنان وإسرائيل سيظل ساري المفعول حتى 18 فبراير شباط وذلك بعد أن قالت إسرائيل يوم الجمعة إنها ستحتفظ بقواتها في الجنوب بعد الموعد النهائي المقرر يوم الأحد وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب مع جماعة حزب الله.

وقال البيت الأبيض أيضا إن حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين جرى احتجازهم بعد 7 أكتوبر تشرين الأول 2023.

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