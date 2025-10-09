البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي الجمعة ويفكر في التوجه للشرق الأوسط بعد ذلك

3دقائق

(رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور مركز وولتر ريد الطبي يوم الجمعة وسيخضع لما أسماه “فحصه الطبي الروتيني السنوي”.

وذكرت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء أن ترامب سيتوجه إلى المنشأة الطبية الواقعة قرب واشنطن لعقد اجتماع والتحدث إلى القوات الأمريكية.

وأضافت “وأثناء وجوده هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه الطبي الروتيني السنوي”.

وقالت إنه قد يسافر بعد ذلك إلى الشرق الأوسط حيث يعمل مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

ويبلغ ترامب من العمر 79 عاما. وتخضع صحته لمتابعة وثيقة، ليس فقط بسبب عمره ولكن أيضا بسبب التساؤلات التي سبق أن أثيرت حول تدهور صحة سلفه جو بايدن ومدى قدرته على القيام بمهام منصبه عندما كان في الحكم.

وفي يوليو تموز، كشف البيت الأبيض أن ترامب يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنى، بعد أن أظهرت صور الرئيس بكاحلين منتفخين ومساحيق تغطي جزءا من يده.

وقال طبيبه شون باربابيلا في رسالة أصدرها البيت الأبيض آنذاك إن الفحوصات أكدت أن مشكلة الساقين ناجمة عن “قصور وريدي مزمن”، وهي حالة حميدة وشائعة خاصة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وذكر الطبيب أن الكدمات على يد ترامب ناتجة عن تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين الذي يتناوله ترامب كجزء من “نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية”.

ومنذ ذلك الحين، يقلل البيت الأبيض من المخاوف بشأن صحة ترامب.

وزار ترامب، الذي يحب الوجبات السريعة ويعمل لساعات طويلة، مستشفى وولتر ريد في أبريل نيسان لإجراء أول فحص طبي له منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني. وأظهرت الفحوصات أن ترامب يتمتع بإيقاع قلب طبيعي ولا يعاني من مشاكل صحية كبيرة، بحسب النتائج الرسمية التي نشرها البيت الأبيض.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)