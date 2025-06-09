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البيت الأبيض: ترامب يعتزم التحدث إلى نتنياهو اليوم

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

يأتي هذا الاتصال المزمع في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتسريع وصول المساعدات إلى غزة وإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي.

ويعبر ترامب بين الحين والآخر عن شعوره بالإحباط من نتنياهو، وقال الأسبوع الماضي إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل المحادثات النووية مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “أبلغته بأن هذا غير مناسب حاليا لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل… وقد يتغير هذا في أي لحظة”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين أن طهران ستقدم خطتها المقترحة بشأن اتفاق نووي إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان في وقت قريب، وذلك ردا على مقترح أمريكي اعتبرته طهران “غير مقبول”.

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