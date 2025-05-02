التضخم مستقر في منطقة اليورو في نيسان/أبريل متجاوزا التوقعات

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ظل معدل التضخم في منطقة اليورو مستقرا عند 2,2 بالمئة في نيسان/أبريل متجاوزًا توقعات المحللين رغم انخفاض أسعار الطاقة بوتيرة أسرع، حسبما أظهرت بيانات الجمعة.

وتسارَع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة ويُعد مؤشرا رئيسيا للبنك المركزي الأوروبي، أكثر من المتوقع ليصل إلى 2,7% في نيسان/أبريل، بعدما سجل 2,4% في آذار/مارس، وفقا لبيانات يوروستات.

وتوقع محللو بلومبرغ وفاكت سيت تباطؤ التضخم العام إلى 2,1% وتسارع التضخم الأساسي إلى 2,5%.

وتأتي هذه الأرقام المخيبة للآمال بعد ارتفاع تضخم قطاع الخدمات بنسبة 3,9% الشهر الماضي، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 3,5% المسجلة في آذار/مارس.

ويراقب البنك المركزي الأوروبي هذا القطاع عن كثب لارتباطه الوثيق بنمو الأجور، وسط مخاوف من حلقة مفرغة بين ارتفاع الأجور وارتفاع الأسعار، ما يزيد من صعوبة معالجة التضخم.

ومع ذلك عبر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس الاثنين عن ثقته في استمرار انخفاض التضخم، رغم التوترات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانخفض التضخم بشكل حاد من ذروته القياسية البالغة 10,6% في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعدما الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

ومع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2%، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات الجمعة انخفاضا حادا في أسعار الطاقة بنسبة 3,5%، بعد انخفاضها بنسبة 1% في آذار/مارس.

من جانب آخر تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 3% في نيسان/أبريل، بارتفاع طفيف عن 2,9% في آذار/مارس.

وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في أكبر اقتصادين في أوروبا، ألمانيا وفرنسا، في نيسان/أبريل إلى 2,2% و0,8% على التوالي.

ارو-راض/غد/غ ر