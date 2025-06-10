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الجيش: صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل تسنى اعتراضه “على الأرجح”

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل قبل اعتراضه “على الأرجح”، وذلك بعد ساعات من نشر إسرائيل قواتها البحرية لقصف أهداف في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وهددت إسرائيل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بحصار بحري وجوي إذا استمرت الهجمات عليها. وتهاجم الجماعة إسرائيل فيما تصفه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال الجيش في بيان لاحق بعد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة “أطلقنا صواريخ اعتراضية إضافية بسبب احتمال سقوط شظايا نتيجة الاعتراض”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، هاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من اليمن، إسرائيل وسفن شحن في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات والزوارق المسيرة، مما عطل التجارة العالمية.

وتسنى اعتراض معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقوها أو لم تتمكن من الوصول إلى أهدافها. وردت إسرائيل بسلسلة من الهجمات.

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