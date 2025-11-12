الجيش الأمريكي: مقتل 5 من تنظيم الدولة الإسلامية واعتقال 19 في عمليات بسوريا

القاهرة (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء إن قواتها ساهمت في أكثر من 22 عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والتي قُتل فيها خمسة من عناصر التنظيم وأعتقل 19 آخرون.

ووقعت سوريا مؤخرا إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وتنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد التنظيم.

وأضافت القيادة المركزية أن العمليات نفذت في الفترة من أول أكتوبر تشرين الأول إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

(تغطية صحفية جيدا طه ومحمد الجبالي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)