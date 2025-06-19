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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين نوويين في نطنز واراك بإيران الليلة الماضية

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه استهدف الليلة الماضية المفاعل النووي في منطقة اراك في إيران وما قال إنه موقع لتطوير الأسلحة النووية في منطقة نطنز.

وضمن مواقعها النووية، كان لدى إيران مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء، وكان يعرف سابقا باسم اراك لكنه يحمل حاليا اسم خنداب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية صباح يوم الخميس أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط منشأة خنداب النووية، حيث سقط مقذوفان على منطقة قريبة منها.

وقال مسؤولون للتلفزيون الرسمي الإيراني إنه جرى إخلاء المنطقة قبل القصف، وإنه لم يتم رصد أي مخاطر إشعاعية أو إصابات. كما لم تكن هناك إشارة لوقوع أي أضرار.

وفي نطنز التي تعرضت للقصف في وقت سابق من الصراع المستمر منذ ستة أيام مع إسرائيل، بنت إيران مجمعا يعد محوريا في برنامجها النووي ويضم محطتين للتخصيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف هيكل قلب المفاعل في اراك، والذي وصفه بأنه مكون رئيسي في إنتاج البلوتونيوم.

وتوقف البناء في خنداب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية وجرى إزالة قلب المفاعل وردم بالخرسانة حتى يصبح غير صالح للاستخدام.

ورغم ذلك أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تعتزم تشغيل المفاعل في عام 2026.

وتشكل مفاعلات الماء الثقيل تهديدا لمنع انتشار الأسلحة النووية، إذ يمكنها بسهولة إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، في صنع قلب قنبلة ذرية.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي، الذي تستهدفه إسرائيل، مخصص لأغراض سلمية فقط.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية