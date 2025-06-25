الجيش الإسرائيلي: مقتل 7 عسكريين في أعمال قتالية بغزة

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القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة عسكريين بينهم ضابط خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وأضاف الجيش في بيان أصدره يوم الأربعاء أن جنديا أصيب بجروح بالغة في حادث منفصل بجنوب القطاع أيضا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العسكريين السبعة كانوا في مدينة خان يونس عندما انفجرت عبوة ناسفة زُرعت في مركبتهم، مما أدى لاندلاع النيران فيها.

وبدأت الحرب في غزة بعدما هاجم مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس، فقد أدت الهجمات الإسرائيلية اللاحقة على غزة إلى مقتل نحو 56 ألف فلسطيني ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا وتفشي أزمة جوع.

وبحسب إحصاءات الجيش، قتل 19 عسكريا إسرائيليا منذ بداية يونيو حزيران خلال أعمال قتالية في القطاع.