الجيش الإسرائيلي يحذر سكان مدينة غزة من العودة في الوقت الحالي

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – حذر متحدث عسكري إسرائيلي سكان مدينة غزة يوم السبت من العودة إلى المدينة، مضيفا أنها لا تزال منطقة قتال “خطيرة”.

وحث السكان في منشور على موقع إكس على عدم العودة إلى شمال القطاع أو أي من المناطق المجاورة التي ينفذ فيها الجيش عمليات.

وذكر في منشوره “المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكل خطرا كبيرا”.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي سيتحول إلى العمليات الدفاعية في القطاع وسيوقف خطة السيطرة على مدينة غزة.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)