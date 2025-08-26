الجيش الإسرائيلي يداهم محل صرافة ويصادر محتوياته في وسط رام الله

نفّذت القوات الإسرائيلية مداهمة في وسط رام الله في الضفة الغربية المحتلة استهدفت محل صرافة وتخللها إطلاق نار أوقع، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، 27 إصابة.

وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دهم محل صرافة “ينقل أموالًا إرهابية إلى عناصر حماس” واعتقل خمسة “مطلوبين يشتبه بممارستهم أنشطة إرهابية”، ومصادرة مئات آلاف الشواقل.

وقال الجيش إن هذه العملية تأتي في إطار عمليات أخرى ينفذها في الضفة الغربية من أجل “تقويض البنية التحتية المالية” للمجموعات التي قال إن أنشطتها تشكل تهديدا لإسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع أن جنودا إسرائيليين صادروا محتويات تابعة لمحل صرافة من بينها خزنات تحتوي عادة على أموال، وحمّلوها في شاحنة. وشاهد ملصقا علّقه الجيش على باب محل “شركة العجولي للصرافة” يعرّف عنها على أنها شركة “غير قانونية”.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس (ا ف ب تي في) جنودا إسرائيليين ينتشرون في منطقة دوار المنارة الرئيسي في المدينة والمحاذي لسوق الخضراوات الشعبي. كما شوهد بعض الجنود على شرفات مبان مرتفعة في المحيط.

وأظهرت لقطات أخرى شبانا فلسطينيين يلقون الحجارة في اتجاه القوات الإسرائيلية.

وفي حصيلة أولية، أبلغت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن “إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها وسط رام الله والبيرة في الضفة الغربية”، أحدهم “طفل عمرة 12 عاما”. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل تعرّض لإصابة بالرصاص الحي في البطن وأدخل غرفة العمليات.

ثم أشارت جمعية الهلال الأحمر في تحديثات متتالية إلى 24 إصابة أخرى إمّا بالرصاص الحيّ أو شظاياه، وبالرصاص المطاطي.

وأحصت الجمعية 31 حالة اختناق بالغاز وقالت إن بين المصابين إثنان من الحوامل.

وقالت إن القوات الإسرائيلية “تمنع طواقمنا من الوصول إلى الإصابات في المنطقة المحاصرة”.

وفي بيان رسمي، أعربت الخارجية المصرية عن “إدانتها واستهجانها البالغين لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رام الله واستهداف واصابة المدنيين الفلسطينيين”.

واعتبرت الخارجية المصرية إن هذه المداهمة هي “تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية”.

تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل في السابع تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 972 فلسطينيا، بينهم مقاتلون ومدنيون، برصاص الجنود الإسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية، بحسب أرقام لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا بين مدنيين وجنود، في هجمات أو عمليات عسكرية في الضفة الغربية، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.

