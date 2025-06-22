الجيش الإسرائيلي يستعيد رفات 3 رهائن من غزة

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن القوات استعادت رفات ثلاث رهائن احتجزوا في قطاع غزة خلال الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في عام 2023.

وتسنى التعرف على الرهائن وهم المدنيان عوفرا كيدار ويوناتان سامرانو والجندي شاي ليفنسون. وقال الجيش إن جميعهم قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وباستعادة رفات هؤلاء الرهائن، يتبقى الآن 50 رهينة في غزة، ويعتقد أن 20 فقط ما زالوا على قيد الحياة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن رجلا صور عملية خطف سامرانو الذي كان عمره 21 عاما وقت مقتله وحددوا هويته لاحقا على أنه عامل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين رهائن.

وفي قطاع غزة، تقول السلطات الصحية إن الحملة الإسرائيلية اللاحقة على القطاع أودت بحياة ما يربو على 55 ألف فلسطيني وشردت جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا وتسببت في أزمة إنسانية هائلة وحولت جزءا كبيرا من القطاع إلى خراب.