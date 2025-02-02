الجيش الإسرائيلي يفجر مباني في جنين ويعلن قتل عشرات “الإرهابيين” منذ كانون الثاني/يناير

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أعلن الجيش الإسرائيلي تفجير “عدة مبان” الأحد في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث يشن هجوما واسعا ضد فصائل فلسطينية مسلحة، لافتا أيضا الى أنه قتل 50 “إرهابيا” في الضفة منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وقال الجيش في بيان “في إطار عملية مكافحة الإرهاب (…)، دمّر الجيش الإسرائيلي قبل قليل عدة مبان في جنين كانت تستعمل كبنى تحتية إرهابية”.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن أعمدة كثيفة من الدخان تصاعدت فوق المنطقة المحيطة بالتفجيرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “قوات الاحتلال فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين بعد تفخيخها”، مضيفة أن “أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في عموم مدينة جنين وأجزاء من بلدات المحافظة”.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر للوكالة إن بعض أقسام المستشفى تعرضت لأضرار جراء التفجيرات، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إن قواته “قضت على أكثر من 35 ارهابيا واعتقلت اكثر من مئة مطلوب” خلال عملية بدأت في 21 كانون الثاني/يناير، مضيفا “خلال عملية سابقة، تم القضاء على أكثر من 15 ارهابيا في ضربات جوية”.

وأوضح متحدث عسكري لفرانس برس أن هذه الحصيلة تشمل العمليات في الضفة الغربية منذ 14 كانون الثاني/يناير.

– “السور الحديدي” –

بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا في الضفة الغربية الشهر الماضي أطلق عليه اسم “السور الحديدي”، يهدف بحسب ما اعلن الى القضاء على الفصائل المسلحة الفلسطينية في منطقة جنين.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل شخصين في حادثين منفصلين بالضفة الغربية الأحد.

وأوضحت الوزارة أن رجلا يبلغ 73 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين الملاصق للمدينة.

كما قالت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيان إن الشاب محمد أمجد حدوش البالغ 27 عاما قضى برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب جنوب الضفة الغربية.

أفاد شهود السبت عن انتشار “واسع” للقوات الإسرائيلية فجرا حول مدينة طوباس وقرية طمون إلى الجنوب الشرقي لجنين.

وقال صحافي في وكالة فرانس برس إنّ الجيش أغلق مخارج مخيّم الفارعة في طوباس القريبة من جنين، واقتحم منازل وأجبر سكانا على مغادرتها. كما شوهدت طائرات مسيّرة تحلّق في أجواء المخيّم.

وأورد الجيش في وقت سابق الأحد أنّ “مجموعة تكتيكية” بدأت عملية في محيط طمون بمنطقة طوباس التي تشهد أعمال عنف منذ أيام، مشيرا الى العثور على أسلحة وتوسيع العمليات العسكرية لتشمل خمس بلدات.

– منشورات –

وألقى الجيش منشورات بالعربية في الشوارع جاء فيها أن العملية تهدف إلى “اجتثاث المجرمين المسلحين، أذناب إيران، أصحاب المصالح غير المحلية”.

تتهم الحكومة الإسرائيلية إيران التي تدعم فصائل مسلحة من بينها حركة حماس، بمحاولة إرسال أسلحة وأموال إلى الضفة الغربية.

وحذرت المنشورات المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه نفذ غارتين جويتين في جنين و”ضرب وقام بتحييد خلية إرهابية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي وشيك” في قباطية بمنطقة جنين.

وأضاف الجيش “بعد الضربة، تمّ تحديد انفجارات ثانوية ناتجة من متفجّرات كانت داخل السيارة”.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن اثنين من عناصرها من بين القتلى.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت بأنّ غارات إسرائيلية على منطقة جنين أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم فتى.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل ما لا يقل عن 883 فلسطينيا، من بينهم العديد من المسلحين، بنيران القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة.

كما قُتل ما لا يقل عن 30 إسرائيليا، بعضهم عسكريون، في هجمات فلسطينية أو مواجهات خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة خلال الفترة نفسها، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

بور/ح س/ب ق