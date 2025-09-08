الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار بالقرب من إيلات.

يأتي هذا بعد يوم من استهداف الحوثيين اليمنيين لمطار قريب من المدينة الواقعة جنوب إسرائيل بطائرة مسيرة.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قال الجيش إن صفارات الإنذار دوت في النقب بعد اختراق طائرة مسيرة أخرى، دون أن يذكر ما الذي حدث لتلك المسيرة.

واستأنف مطار رامون الإسرائيلي بالقرب من إيلات عملياته بعد إغلاقه لفترة وجيزة يوم الأحد بعدما أصابت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن صالة الوصول.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة شمالا باتجاه إسرائيل على بعد آلاف الكيلومترات منذ بدء الحرب في غزة، في عمليات تقول الجماعة المسلحة إنها تهدف لإسناد الفلسطينيين.

وترد إسرائيل بقصف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)