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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أهدافا في سوريا

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه نفذ خلال الأسبوع الجاري عمليات على أهداف في سوريا بعد أيام قليلة من إعلان الإعلام السوري الرسمي عن وقوع غارات جوية إسرائيلية قتلت 16 شخصا وأصابت عشرات في غرب البلاد.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي يوم الجمعة دون الإسهاب في تفاصيل “في جنوب سوريا، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من الإرهابيين كانوا ينفذون أنشطة إرهابية ضد إسرائيل”.

ونادرا ما يعلق الجيش الإسرائيلي على مزاعم تنفيذه عمليات في سوريا، ورفض التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن قوات خاصة إسرائيلية داهمت موقعا لتصنيع الأسلحة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية يوم الأحد.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قالت يوم الأحد إن إسرائيل قصفت “عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى”، دون توضيح المستهدف بالضربات.

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