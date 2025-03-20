الجيش السوداني شارف على استعادة السيطرة على القصر الجمهوري (مصدر عسكري)

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قال مصدر عسكري سوداني لوكالة فرانس برس إن الجيش السوداني شارف على استعادة السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، وأصبح على مسافة نصف كيلومتر منه.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التحدث إلى الإعلام، أن “الجيش دمر رتلاً من 30 عربة لمليشيا الدعم السريع كانت تحاول الانسحاب جنوباً”.

وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في محاولة من الجيش لاستعادة السيطرة على القصر.

وكان الدعم السريع سيطر على القصر في الأيام الأولى للحرب في نيسان/أبريل 2023.

وتأتي المعركة لاستعادة القصر الجمهوري في إطار احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لإحكام السيطرة على العاصمة الخرطوم، التي استولت قوات الدعم السريع على مساحات منها في بداية الحرب.

وكان الجيش السوداني حرّك، يوم الاثنين، كتائب من المنطقة الجنوبية لتنضم للقوات المتواجدة في وسط الخرطوم من أجل إحراز المزيد من التقدم ضد قوات الدعم السريع.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سمع صحافيو فرانس برس دوي انفجارات عنيفة وشهدوا تبادلاً كثيفا لإطلاق النار بين طرفي الحرب في أنحاء العاصمة.

وتستمر الحرب بين قائد الجيش السوداني ونائبه السابق، حميدتي، منذ قرابة العامين، مخلفةً عشرات الآلاف من القتلى، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من مئة ألف شخص خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، استعاد الجيش منطقة بحري شمال الخرطوم من الدعم السريع، بينما لا تزال عدة مناطق في الخرطوم وأم درمان تحت سيطرة الأخيرة.

بور-عب/معف/لم/غ ر