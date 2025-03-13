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الجيش اللبناني يتسلم جنديا احتجزته إسرائيل لأيام

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دبي (رويترز) – قال الجيش اللبناني في منشور على منصة إكس إنه تسلم يوم الخميس جنديا كانت إسرائيل قد أسرته يوم الأحد.

وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء أنها ستفرج عن خمسة لبنانيين يحتجزهم جيشها في ما قالت إنها “بادرة تجاه الرئيس اللبناني”.

وذكرت الرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس أن الرئيس جوزاف عون قال في اجتماع لمجلس الوزراء “تمّ الإفراج عن أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أُطلق سراح الأسير الخامس، وذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة”.

وقال الجيش إن الجندي أُعيد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وفي حين لم يحدد الجيش هوية المفرج عنه، فقد قال يوم الأحد إنه فقد الاتصال بأحد جنوده بعد أن أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار وهو يرتدي ملابس مدنية قرب الحدود في جنوب لبنان، ثم نُقل إلى إسرائيل.

وتسلم لبنان يوم الثلاثاء أربعة مواطنين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب. ولم يجر تحديد هوية الأربعة على أنهم جنود.

وتوصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق هدنة بوساطة واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني، أنهى أكثر من عام من الصراع بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية، والذي بدأ بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.

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