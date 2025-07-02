الحريق في مطار هيثرو في آذار/مارس ناجم عن خلل كهربائي لم يتم إصلاحه (شركة مشغّلة)

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خلصت الشركة المشغلة لنظام الطاقة الوطني (نيسو) في المملكة المتحدة في تقرير صدر الأربعاء، إلى أنّ الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء فرعية وتسبّب في إغلاق مطار هثيرو في لندن في 21 آذار/مارس، كان ناجما “على الأرجح” عن تسرّب لم يتم إصلاحه في مكوّن رئيسي.

وقالت الشركة إنّ الحريق اندلع جراء “خلل كبير في أحد مقابس التوتر العالي للمحوّل (مكوّن عازل)، ربما نتج عن تسرّب”، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي.

وأشارت إلى أنّه “تمّ رصد مستوى رطوبة مرتفع في إحدى المقابس” في العام 2018، لكنّ “لم تتخذ التدابير المناسبة للتخفيف من شدّته”.

وتسبّب هذا الحريق في عطل في مطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، والذي أُغلق ليوم كامل نتيجة لذلك، ما أدّى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية العالمية، في ظل إلغاء مئات الرحلات أو تحويلها.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو، إنّ “مزيجا من قواعد تنظيمية قديمة وآليات سلامة غير كافية وفشل الشركة (المشغّلة لشبكة الكهرباء) الوطنية في صيانة منشآتها، كلّها عوامل أدّت إلى هذا العطل الكهربائي الكارثي”.

وأضاف “نتوقع من الشبكة الوطنية أن تراجع بعناية الخطوات التي يمكنها اتخاذها لمنع تكرار” حادث كهذا.

من جانبه، اعترف متحدث باسم الشبكة الوطنية لكهرباء بأنّ هناك “دروسا مهمة يجب استخلاصها” من الحادث، مؤكدا أنّ الشركة المشغّلة “اعتمدت برنامجا شاملا للتحقّق والصيانة” بالإضافة إلى تدابير محدّدة منذ الحريق.

ويعدّ مطار هيثرو الذي بُني في العام 1946 أهم المطارات الخمسة في العاصمة البريطانية. وفي كانون الثاني/يناير، حصل على موافقة الحكومة لبناء مدرج ثالث بحلول سنة 2035.

زاب/ناش/غ ر