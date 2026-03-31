الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة من عناصره بغارة في العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي الثلاثاء مقتل ثلاثة من عناصرها في “اعتداء صهيوأميركي” على أحد مواقعها في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق حصيلة جديدة لهذا الاستهداف.

وقالت الهيئة في بيان “في الساعة 14,30 (11,30 ت غ) من مساء اليوم الثلاثاء، تعرّض قاطع اللواء 17 في الحشد الشعبي في (نقطة تفتيش +السوداني+) ضمن قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، إلى اعتداء صهيوأميركي غادر” أسفر عن “استشهاد مقاتلَين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح”. وأعلنت الهيئة في وقت لاحق عن قتيل ثالث.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.

ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، امتدتّ الحرب إلى العراق، على الرغم من أن حكومتَي بغداد وأربيل أرادتا تجنّبها بأي شكل.

وفيما تعلن يوميا فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” شنّ هجمات على “قواعد العدو” في العراق والمنطقة، تتعرض مقارّ للحشد الشعبي وللفصائل لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، أقرّ البنتاغون بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

وليل الاثنين الثلاثاء، تعرّض مقرّ للحشد الشعبي يضمّ “اللواء 45” في جرف الصخر في وسط العراق لثلاث ضربات جوية لم تسفر عن خسائر بشرية، بحسب بيان للحشد الذي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالضربات.

وتتمركز بشكل أساسي في قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضا بجرف النصر، كتائب حزب الله الموالية لإيران والتي لديها ألوية تابعة لها في الحشد الشعبي.

ومنذ بداية الحرب، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي يضمّ مطارها الدولي قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وتستضيف المدينة كذلك قنصلية أميركية ضخمة.

وصباح الثلاثاء، دوّى انفجار قرب مطار أربيل الدولي، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في إقليم كردستان. وقال مراسل آخر إنه شاهد دخانا أسود في أجواء المدينة وإن شظايا سقطت على منازل مدنيين وسياراتهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت السلطات في محافظة السليمانية في إقليم كردستان إن “مقرّ قيادة القوات 70” من البشمركة “تمّ استهدافه فجرا بصاروخَين وطائرتَين مسيّرتَين”، دون أن يحدّد الأضرار.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت كذلك هجمات حقولا نفطية في العراق تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازيا.

وسقطت الثلاثاء طائرة مسيّرة “في موقع مفتوح” داخل حقل “غرب القرنة-1” النفطي بجنوب العراق، “دون أن تنفجر”، حسبما قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية.

