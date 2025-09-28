The Swiss voice in the world since 1935
الحكومة البريطانية توافق على ضمان قرض لجاغوار لاند روفر بعد هجوم إلكتروني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وافقت الحكومة البريطانية على ضمان قرض بقيمة 1,5 مليار جنيه استرليني (مليارا دولار) لشركة جاغوار لاند روفر لدعم احتياطاتها النقدية وسلسلة توريدها، حسبما أعلن وزير التجارة الأحد، وذلك بعد تعرضها أخيرا لهجوم إلكتروني.

وقالت شركة جاغوار لاند روفر في 2 أيلول/سبتمبر إنها تعرضت لقرصنة معلوماتية أجبرتها على تعليق الإنتاج في مصانعها في المملكة المتحدة. 

وأفادت شركة تصنيع السيارات الخميس بعودة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها إلى العمل جزئيا في إطار “إعادة تشغيل تدريجية”، مضيفة أن الإنتاج سيبقى متوقفا أقله حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت الحكومة أنها ستدعم الشركة بضمان قرض “يتوقع أن يفرج عن مبلغ يصل إلى 1,5 مليار جنيه استرليني لضمان استقرار سلسلة توريدها”.

ولا تعني هذه الخطوة أن الحكومة ستُقرض الأموال مباشرة لشركة جاغوار لاند روفر التي تملكها شركة تاتا موتورز الهندية، بل ستُقدم وكالة ائتمان حكومية ضمانة لقرض من بنك تجاري يسدد على مدى خمس سنوات. 

وصرح وزير التجارة بيتر كايل أن الضمان “سيساهم في دعم سلسلة التوريد وحماية الوظائف التي تتطلب مهارات في ويست ميدلاندز وميرسيسايد وكل أنحاء المملكة المتحدة”. 

وأضاف “لم يستهدف هذا الهجوم الإلكتروني علامة تجارية بريطانية شهيرة فحسب، بل أيضا قطاع السيارات الرائد عالميا والرجال والنساء الذين تعتمد سبل عيشهم عليه”. 

وأكدت جاغوار لاند روفر أن إعادة تشغيل أنظمتها جزئيا ساعدت في سداد متأخرات المدفوعات لمورديها، وذلك بعدما أن حذرت نقابات من أن بعضها معرض لخطر الانهيار بسبب هذا الاضطراب. 

ويستهدف قراصنة إلكترونيون بشكل متزايد علامات تجارية فاخرة وتجار تجزئة، بما فيها ماركس آند سبنسر وهارودز وسلسلة متاجر كو-أوب البريطانية.

بور-مجو/غد/الح

