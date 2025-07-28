الحكومة الصينية ستمنح مخصصات مالية للأسر بهدف التشجيع على الانجاب

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أعلنت الحكومة الصينية أنها ستمنح مخصصات سنوية غير مسبوقة تصل إلى حوالى 500 دولار لكل طفل دون سن الثالثة، في خطوة تهدف إلى التشجيع على الانجاب لمواجهة الأزمة الديموغرافية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.

وتراجع عدد السكان في الصين ثاني أكثر الدول تعددا للسكان في العالم بعد الهند، للسنة الثالثة على التوالي في العام 2024.

وتُشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين قد ينخفض من 1,4 مليار نسمة حاليا إلى 800 مليون نسمة بحلول العام 2100.

وستبلغ هذه المخصصات التي تُصرف بشروط معينة، 3600 يوان سنويا (حوالى 500 دولار)، حسبما أورد التلفزيون الصيني الرسمي ( CCTV) نقلا عن قرار مشترك للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.

ووصف التلفزيون الرسمي هذه الخطوة بأنها “وطنية مهمة تهدف إلى تحسين رفاه السكان”، مضيفا أن “تقديم هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر في مختلف أنحاء البلاد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال”.

وسجلت الصين 9,54 ملايين ولادة خلال العام الماضي، ما يعادل نصف الولادات المسجلة في العام 2016.

ميا-وهو/ماش/غ ر