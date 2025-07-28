The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الحكومة الصينية ستمنح مخصصات مالية للأسر بهدف التشجيع على الانجاب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستمنح مخصصات سنوية غير مسبوقة تصل إلى حوالى 500 دولار لكل طفل دون سن الثالثة، في خطوة تهدف إلى التشجيع على الانجاب لمواجهة الأزمة الديموغرافية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين. 

وتراجع عدد السكان في الصين ثاني أكثر الدول تعددا للسكان  في العالم بعد الهند، للسنة الثالثة على التوالي في العام 2024.

وتُشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين قد ينخفض من 1,4 مليار نسمة حاليا إلى 800 مليون نسمة بحلول العام 2100.

وستبلغ هذه المخصصات التي تُصرف بشروط معينة، 3600 يوان سنويا (حوالى 500 دولار)، حسبما أورد التلفزيون الصيني الرسمي ( CCTV) نقلا عن قرار مشترك للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.

ووصف التلفزيون الرسمي هذه الخطوة بأنها “وطنية مهمة تهدف إلى تحسين رفاه السكان”، مضيفا أن “تقديم هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر في مختلف أنحاء البلاد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال”.

وسجلت الصين 9,54 ملايين ولادة خلال العام الماضي، ما يعادل نصف الولادات المسجلة في العام 2016.

ميا-وهو/ماش/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
2 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
28 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية