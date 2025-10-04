The Swiss voice in the world since 1935
الحكومة والمتظاهرون يتفقون على إنهاء الاضطرابات بكشمير الباكستانية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن المتظاهرون في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير السبت وقف احتجاجاتهم الرافضة لامتيازات الطبقة الحاكمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وأعادت الحكومة بشكل تدريجي السبت خدمة الاتصالات بعد حجبها، بحسب مراسلي فرانس برس.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الشرطة.

وبعد تأكيده وقف الاحتجاجات، قال شوكت نواز مير، عضو لجنة عمل عوامي، المجموعة الحقوقية التي قادت الاحتجاج “وافقت الحكومة على مطالبنا، ونحن نشكرها”. 

ويتضمن الاتفاق الذي وقعه وزراء في الحكومة الفدرالية واطلعت عليه وسائل إعلام، تعهدات بتقليص حجم مجلس الوزراء وعدد كبار المسؤولين في الخدمة المدنية. 

كما وافقت الحكومة على التحقيق في أعمال العنف والتخريب التي وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك سقوط قتلى من الجانبين. 

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع مظفر آباد، عاصمة الشطر الذي تديره باكستان من كشمير، منذ الاثنين مطالبين بإصلاحات هيكلية وحقوق سياسية واقتصادية.

وقال أسد تبسم وهو متظاهر يبلغ  51 عاما، لوكالة فرانس برس الأربعاء إن “السياسيين يتصرفون كأنهم عصابات تحكم حياننا، نريد أن يرحلوا وأن تُلغى امتيازاتهم”.

 وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في ذلك اليوم شوارع عليها بقع دماء وتتناثر فيها أغلفة الرصاص والحجارة وشظايا الزجاج. 

ووفقا لبيان رسمي صادر عن حكومة آزاد كشمير الأربعاء فقد قتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين. 

واصيب أكثر من 170 شرطيا و50 مدنيا بحسب البيان. لكن منظمي الاحتجاجات أفادوا بإصابة أكثر من 100 مدني.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان إن “المصلحة العامة والسلام أولويتنا، وسنواصل خدمة آزاد كشمير”. 

ومنذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا، يتنازع البلدان السيادة على إقليم كشمير.

ستر-سما/غد/ص ك

