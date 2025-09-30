The Swiss voice in the world since 1935
الحوثيون باليمن يعلنون مسؤوليتهم عن مهاجمة سفينة شحن ترفع علم هولندا

(رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم على سفينة الشحن مينيرفاجراخت التي ترفع علم هولندا مما أسفر عن اشتعال النيران على متنها.

ودأبت الحوثي منذ 2023 على شن هجمات على سفن في البحر الأحمر تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، وتصف ذلك بأنه “إسناد” للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين تم بصاروخ كروز.

وقالت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) والشركة المشغلة لسفينة الشحن إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من البحارة بجروح، وأجبر على إجلاء أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19 بحارا بطائرة هليكوبتر.

وقالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة، ومقرها أمستردام، في بيان يوم الاثنين إن سفينة الشحن مينيرفاجراخت كانت تبحر في المياه الدولية بخليج عدن وقت الهجوم الذي ألحق أضرارا بالغة بها وأدى إلى اشتعال حريق.

وقال الحوثيون إنهم هاجموا مينيرفاجراخت لأن الشركة المالكة لها انتهكت “قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وكان هذا أول هجوم للحوثيين على سفينة تجارية منذ الأول من سبتمبر أيلول، عندما استهدفوا ناقلة النفط “سكارليت راي” ذات الملكية الإسرائيلية قرب ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وفي يوليو تموز، هاجم الحوثيون ناقلة البضائع “ماجيك سيز” وأغرقوها وكذلك سفينة الشحن “إتيرنتي سي” في البحر الأحمر.

وكان آخر هجوم كبير للحوثيين في خليج عدن على سفينة الحاويات “لوبيفيا” التي ترفع علم سنغافورة في يوليو تموز 2024.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)

