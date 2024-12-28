الحوثيون يشنون هجوما جديدا على إسرائيل وغارتان على شمال اليمن

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أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل السبت تلته غارتان جديدتان منسوبتان للولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة حجة في شمال اليمن.

وقال الحوثيون في بيان عسكري إنهم استهدفوا قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب جنوب إسرائيل “بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2″، مؤكدين أنه “أصاب هدفه بنجاح”.

وأضاف البيان “نؤكد للشعب اليمني استمرارنا في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

تصاعدت حدة الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل في الأيام الأخيرة بعد أن شنت الدولة العبرية غارات جوية دامية على مناطق يسيطر عليها المتمردون في اليمن الخميس.

وبعيد الهجوم الصاروخي الجديد على إسرائيل، أفاد الحوثيون عن وقوع غارتين جديدتين نفذهما “العدوان الأميركي البريطاني” واستهدفتا منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء.

ولم يصدر تعليق فوري من لندن أو واشنطن على هذا الإعلان.

وكان الحوثيون قد أعلنوا وقوع غارة استهدفت متنزها في العاصمة صنعاء الجمعة.

الحوثيون هم جزء من “محور المقاومة” المشكل من فصائل مدعومة من إيران، ويستهدفون إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر وخليج عدن “تضامنا” مع الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة العام الماضي.

بور/ح س/ب ق