The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي (بيان) 

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأحد استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب في إسرائيل بصاروخ بالستي، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية عن “سقوط صاروخ” في محيط المطار.

وقالت الجماعة المدعومة من إيران في بيان “استهدفنا مطار +بن غوريون+ في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”. 

وأدى الهجوم لتوقف حركة الملاحة في المطار الإسرائيلي لوقت وجيز.

وحذّر الحوثيون “كافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ من مواصلة رحلاتها إلى مطارِ بن غوريون كونَه أصبحَ غيرَ آمنٍ لحركة الملاحة”، على حد قولهم.

وفي هجوم منفصل، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بطائرات مسيرة “هدفاً حيوياً تابعاً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة عسقلان المحتلة”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

ودفع ذلك إسرائيل لشن هجمات مباشرة على الحوثيين أكثر من مرة خلال العام الماضي، كان أولها باستهداف مرفأ الحديدة الحيوي على البحر الأحمر في تموز/يوليو 2024.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. 

وأفادت وزارة الدفاع  الأميركية أن القوات الأميركية “استهدفت منذ 15 آذار/مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين… ومضعفة قدراتهم”.

بور-هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية