الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي (بيان)

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأحد استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب في إسرائيل بصاروخ بالستي، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية عن “سقوط صاروخ” في محيط المطار.

وقالت الجماعة المدعومة من إيران في بيان “استهدفنا مطار +بن غوريون+ في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”.

وأدى الهجوم لتوقف حركة الملاحة في المطار الإسرائيلي لوقت وجيز.

وحذّر الحوثيون “كافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ من مواصلة رحلاتها إلى مطارِ بن غوريون كونَه أصبحَ غيرَ آمنٍ لحركة الملاحة”، على حد قولهم.

وفي هجوم منفصل، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بطائرات مسيرة “هدفاً حيوياً تابعاً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة عسقلان المحتلة”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

ودفع ذلك إسرائيل لشن هجمات مباشرة على الحوثيين أكثر من مرة خلال العام الماضي، كان أولها باستهداف مرفأ الحديدة الحيوي على البحر الأحمر في تموز/يوليو 2024.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأميركية “استهدفت منذ 15 آذار/مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين… ومضعفة قدراتهم”.

بور-هت/دص