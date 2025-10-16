الحوثيون يعلنون مقتل رئيس أركان قواتهم في هجوم إسرائيلي

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الخميس مقتل رئيس أركان قواتهم محمد عبد الكريم الغماري في غارة إسرائيلية.

وقال زير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس إن الغماري ” توفي متأثرا بجروحه” في الضربة “التي قضت على معظم قيادات الحوثيين في اليمن”.

وفي أواخر آب/أغسطس، قتلت غارة إسرائيلية رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، خلال اجتماع لهم في صنعاء.

وأفاد البيان الصادر عن قوات الحوثيين المسلحة “نزفّ إلى شعبنا اليمني… ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأميركي الصهيوني على بلدنا خلال عامين (…) في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي، القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ذادر عن مكتبه، من دون أن يذكر الغماري، “تمّت تصفية رئيس أركان آخر ضمن سلسلة قادة الإرهاب الذين سعوا لإيذائنا، سنصل إليهم جميعا”.

وصدر قرار تعيين يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة، بحسب ما نقل الإعلام التابع للحوثيين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت عامين أطلق خلالها الحوثيون صواريخ في اتجاه إسرائيل تمّ اعتراض معظمها، وهاجموا سفن شحن في البحر الأحمر بحجة ارتباطها بالدولة العبرية، مؤكدين أن ذلك يأتي إسنادا للفلسطينيين.

وأشار بيان الحوثيين الى أن قواتهم نفّذت “إجمالي 758 عملية” في هذه المعركة.

وردّت إسرائيل بعنف على هجمات الحوثيين، ونفّذت ضربات دامية على مناطق سيطرتهم في اليمن، شملت موانئ ومحطات طاقة ومواقع عسكرية ومطار صنعاء.

وكان آخر هذه الهجمات، ضربة استهدفت صنعاء في أواخر أيلول/سبتمبر، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي وقتها إن الأهداف التي قصفها شملت مقر قيادة الأركان العامة للحوثيين.

