الحوثيون يعلنون مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء

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أعلن الحوثيون في اليمن الأحد أن الضربات المنسوبة للولايات المتحدة على العاصمة صنعاء السبت أدت إلى مقتل شخصين، في حين تشن واشنطن حملة قصف شبه يومية تستهدف المتمردين المدعومين من إيران.

وأفادت وكالة “سبأ” للأنباء التابعة للحوثيين نقلا عن وزارة الصحة في حكومتهم عن سقوط “شهيدين وجريح إثر قصف العدو الأميركي على حي سكني” في جنوب صنعاء.

كذلك، أبلغت عن “جرحى بينهم امرأتان و3 أطفال إثر قصف العدو الأميركي على حي سكني غرب الروضة في مديرية بني الحارث” في العاصمة صنعاء.

وكانت “سبأ” قد أفادت في حصيلة سابقة مساء السبت أن “ثمانية مواطنين بينهم طفلان أصيبوا جراء استهداف العدو الأميركي”.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في صنعاء السبت أيضا عن سماع دوي انفجارات عنيفة.

كذلك، أفاد الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، بحصول غارات استهدفت أجزاء أخرى من البلاد، من بينها معقلهم صعدة في الشمال.

وقالوا إن القصف طال أيضا ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة (غرب)، حيث قتل 80 شخصا في غارات أخرى قبل نحو أسبوع.

ويقول الحوثيون، وهم جزء من “محور المقاومة” الإيراني ضد إسرائيل والولايات المتحدة، إنهم مدافعون عن غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية منذ أن أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وشلّت هجمات الحوثيين حركة الملاحة عبر قناة السويس، وهو شريان مائي حيوي يمرّ عبره عادةً حوالى 12% من حركة الملاحة العالميّة، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلِفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

إلى ذلك، أعلن الحوثيون الأحد إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل للمرة الثانية خلال يومين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.

ونشرت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) التي تشمل الشرق الأوسط، صورا للعمليات العسكرية على منصة إكس السبت، مؤكدة أن عملياتها “مستمرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران” من حاملتي الطائرات هاري إس ترومان وكارل فينسون.

بور-سا/ح س/غ ر